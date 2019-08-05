"تنمية المشروعات": وقعنا 19 اتفاقية مع الجامعات لنشر ثقافة العمل الحر

التضامن: إضافة 140 ألف أسرة جديدة في تكافل وكرامة خلال العام الجاري

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن عدد الاتفاقيات التي عقدها الجهاز مع الجامعات لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب وصل إلى 19 اتفاقية، بحسب بيان من الجهاز اليوم الاثنين.

وأكدت نيفين جامع، خلال مؤتمر صحفي بجامعة الأزهر، اهتمام الجهاز بالوصول إلى كافة فئات الشباب خاصة خريجي الجامعات الذين يمتلكون أفكارا ابتكارية جديدة تصلح لإقامة مشروعات صغيرة ولها جدوى اقتصادية تضمن لها النجاح وتلبية احتياجات الأسواق الداخلية أو الخارجية.

وأشارت إلى أهمية التعاون مع جامعة الأزهر وتشجيع أبنائها على عدم البحث عن وظائف نمطية، والإيمان بقدراتهم على ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي، والاستعانة بخدمات الجهاز المتعددة في هذا المجال، وفقا للبيان.

وذكرت نيفين جامع أن أهمية الاتفاقيات التي يعقدها الجهاز مع مختلف الجامعات لا ترجع إلى تثقيف الطلاب والخريجين فقط بثقافة العمل الحر بل أيضا إلى نتائج هذا التعاون وترجمته إلى المئات والآلاف من المشروعات الصغيرة التي يقيمها الخريجون وتحقق لهم الاستقرار والنجاح بعيدا عن التوظيف النمطي.

وأكد محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، اهتمام الجامعة بتوعية الطلاب وتشجيع الخريجين من الجامعة على العمل الحر وريادة الأعمال بدلا من التقوقع في البحث عن وظائف تقليدية، وفقا للبيان.

وأشار المحرصاوي إلى أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات في إتاحة الفرصة لأبناء الجامعة للاستفادة من خدمات الجهاز المالية والفنية والتسويقية التي تضمن نجاح مشروعات الشباب واستمرارها.