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    الذهب يرتفع عالميًا لأعلى مستوى في 6 أعوام بسبب الحرب التجارة

    11:34 ص الإثنين 05 أغسطس 2019
    الذهب يرتفع عالميًا لأعلى مستوى في 6 أعوام بسبب الحرب التجارة

    أسعار الذهب

    القاهرة- وكالات:

    قفزت أسعار الذهب أكثر من 1% لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد على 6 أعوام اليوم الاثنين مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن مخاوف النمو العالمي التي دفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الأمن.

    وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1456.51 دولار للأوقية بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى منذ مايو 2013 عند 1459.47 دولار في وقت سابق من الجلسة.

    وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.8 بالمئة إلى 1468.50 دولار للأوقية.

    ويوم الجمعة، قالت الصين إنها سترد علي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم إضافية عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.

    وقد تضطر الرسوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة أكثر مما كان يأمل أن يكون ضروريا لحماية الاقتصاد الأمريكي من مخاطر سياسة التجارة.

    وتلقى المعدن الأصفر الدعم من ملامسة مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أسبوع، مما يقلص تكلفة الذهب على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى بخلاف الدولار.

    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.9 بالمئة إلى 16.51 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 854.33 دولار.

    أسعار الذهب الولايات المتحدة الصين البنك المركزي الأمريكي

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