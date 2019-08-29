أسعار الذهب في مصر تستقر عند مستوياتها التاريخية خلال تعاملات الخميس

كتب- مصطفى عيد:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس عند مستوياتها القياسية التي حققتها أمس الأربعاء، مواصلة مكاسبها الكبيرة في الأسابيع الأخيرة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 710 جنيهات دون تغيير عن مستواه أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 609 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 811 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5680 جنيها.

وبحسب وكالة رويترز، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تأثر الشهية للمخاطرة بمخاوف الركود، بينما يتابع المتعاملون تطورات حرب التجارة الأمريكية الصينية ويرقبون البنوك المركزية العالمية لاستقاء الاتجاه بشأن أسعار الفائدة.

وفي الساعة 0754 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3% إلى 1542.77 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1552.70 دولار للأوقية.