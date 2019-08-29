بنك ناصر يوقع عقد إعادة الهيكلة مع برايم للأعمال الاستشارية

القاهرة- مصراوي:

وقع بنك ناصر الاجتماعي، عقدا مع شركة برايم للأعمال الاستشارية، لإعداد الخطة الاستراتيجية لإعادة هيكلة وتطوير البنك، بحسب بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس.

ووقع العقد شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، وعاطف حلمي رئيس مجلس إدارة شركة برايم للأعمال الاستشارية، حيث يأتي هذا العقد في إطار مشروع إعادة هيكلة البنك الممول بمنحة من البنك الأفريقي للتنمية بمرحلته الأولى.

وقال فاروق إن توقيع العقد يأتي في إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة البنك، نحو الاستعانة بخدمات أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال إعادة الهيكلة لتقوم بدراسة تشخيصية للبنك من خلال إجراء تقييم استراتيجي، ومن ثم إعداد خطة التطوير الاستراتيجية، وخطة عمل إعادة الهيكلة والتطوير.

وأضاف أنه تم التعاقد مع شركة برايم للأعمال الاستشارية من بين الشركات والمكاتب المتخصصة في هذا المجال، والتي تقدمت بعروض فنية ومالية طبقاً لإجراءات بنك التنمية الأفريقي، حيث قامت اللجان الفنية بإجراء التقييم الفني والمالي، ومن ثم الترسية باختيار شركة برايم للتعاقد معها.

وذكر فاروق أن البنك حصل على منحة مقدمة من البنك الأفريقى للتنمية بقيمة 555.2 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تطوير آليات العمل ودعم أنظمة الرقابة، والتقييم، والمتابعة.

وأشار إلى أن هذا التطوير يهدف إلى توفير أفضل الحلول (المنتجات) المالية وغير المالية بأقل تكلفة ممكنة إلى الفئات المستهدفة، والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى المساعدة في تطوير وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة في مصر.

وأوضح فاروق أن الخطة الاستراتيجية تستهدف إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي للبنك، منها استحداث قطاعي المخاطر والخزانة، وذلك بهدف تطبيق قواعد ونظم العمل المصرفي ودعم الخدمات المالية التي يقدمها البنك، وتطوير الأداء المؤسسي المستقبلي للبنك.

كما تشمل الخطة توفير منتجات تجزئة والتوسع في نشاط تمويل المشروعات متناهة الصغر من خلال تقديم حزمة متكاملة من منتجات وصيغ التمويل متناهي الصغر، طبقا لأفضل الممارسات في هذا المجال، والتي تناسب وتلبي احتياجات العملاء، وفقا لفاروق.

وقال فاروق إنه سيتم العمل على تنفيذ هذا التوسع من خلال تجهيز الموارد البشرية المدربة، والأجهزة والبرامج المساعدة، بهدف الوصول للفئات المستهدفة بالمنتجات والخدمات الحالية والجديدة.

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