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    انخفاض البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

    11:44 ص الأربعاء 28 أغسطس 2019
    انخفاض البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

    أسماك

    كتب- مصطفى عيد:

    تراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، ليتراوح بين 23 و25 جنيها، خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس الثلاثاء.

    كما انخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، جنيهين، ليتراوح بين 50 و64 جنيها، خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وهبط سعر كيلو الكابوريا أيضا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها، كما انخفض سعر كيلو الجمبري، 10 جنيهات ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها.

    بينما ارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و210 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح بين 35 و45 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

    أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي
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