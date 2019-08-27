أسعار الذهب تنخفض من أعلى مستوياتها بالسوق المحلي في تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب في مصر 3 جنيهات للجرام الواحد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين، لتنزل من أعلى مستوياتها على الإطلاق محليا

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 705 جنيهات مقابل 708 جنيهات، أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 604 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 806 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 5640 جنيها.

وعالميًا، ارتفع الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل الجلسة السابقة ذروته في أكثر من ست سنوات، مع استمرار قلق المستثمرين وإقبالهم على المعدن كملاذ آمن في ظل عدم التيقن المحيط بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

و كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 % إلى 1530.28 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2013 عند 1554.56 دولار، أمس.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1540.80 دولار.