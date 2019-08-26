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    27 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    11:49 ص الإثنين 26 أغسطس 2019
    27 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    سمك

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها أمس.

    واستقر سعر السمك البلطي ليتراوح بين 23 و27 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح بين 35 و45 جنيها.

    وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و64 جنيها، و سعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها.

    وبلغ سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 و350 جنيها.

    وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 90 و190 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي

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