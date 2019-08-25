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    بنك التعمير والإسكان يكرم أوائل الثانوية العامة والمكفوفين والدبلومات الفنية

    03:57 م الأحد 25 أغسطس 2019
    بنك التعمير والإسكان يكرم أوائل الثانوية العامة والمكفوفين والدبلومات الفنية

    خلال حفل التكريم

    كتبت منال المصري:

    عقد بنك التعمير والإسكان اليوم مؤتمرًا صحفيا لتكريم أوائل الثانوية العامة والمكفوفين والدبلومات الفنية وطلاب الدمج وذلك تقديرًا لهم لتفوقهم في العام الدراسي المنتهي.

    وجاء ذلك بحضور وزير التربية والتعليم وفتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان وحسن غانم نائب رئيس بنك التعمير والإسكان وسط حضور مكثف من أوئل الطلبة المتفوقين.

    وقال حسن غانم، إن البنك قرر أهداء أوائل الطلبة البالغ عددهم ٢٧ طالبًا جهاز تابلت وحساب توفير برصيد ألف جنيه لتحفيزهم على الادخار وزرع الثقافة المصرفية.

    وقال وزير التربية والتعليم إن بنك التعمير والإسكان يمتلك دورًا في دعم العملية التعليمية مطالبا أن تشارك كافة الجهات في دعم العملية التعليمية .

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