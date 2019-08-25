اضطرابات الأسواق العالمية تحرم البورصة من مكاسب خفض الفائدة

كتبت- دينا خالد:

قلصت البورصة مكاسبها الصباحية مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، بنسبة طفيفة بلغت 0.05% إلى مستوى 14340 نقطة.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي صعد في بداية التعاملات 1%.

واليوم هو أول جلسة بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة 1.5%.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.81%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.57%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، صافي شراء بقيمة 15.9 مليون جنيه، و156.1 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 172.1 مليون جنيه.

وأرجع أحمد زكريا، مدير الاستثمار بشركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية، لمصراوي، إغلاق البورصة على ارتفاع طفيف، رغم قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة بأن قرار الخفض جاء تزامنًا مع اضطرابات في السوق الأمريكية وتحقيقها خسائر خلال الجلسات الماضية، مما أثر على السوق المصري.

"من سوء الحظ أن توقيت حفض الفائدة تزامن مع الاضطرابات في السوق الأمريكي والخلاف بينها وبين الصين"، بحسب زكريا.

وهوت الأسهم الأمريكية في آخر تعاملات الأسبوع الماضي بعد تصعيد جديد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع مطالبة الرئيس دونالد ترامب الشركات الأمريكية بالسعي إلى بدائل لعملياتها في الصين بعد أن أعلنت بكين عن رسوم جمركية انتقامية على منتجات أمريكية.

وتوقع زكريا، أن يرى السوق المصري إيجابيات قرار خفض الفائدة بمجرد هدوء الأسواق الخارجية وعلى رأسها السوق الأمريكي.