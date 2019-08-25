بعد قفزتها أمس.. تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيربن صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس دون تغيير.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 705 جنيهات، وهو نفس مستواه أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 604 جنيهات، والجرام عيار 24 إلى نحو 805.7 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 5640 جنيها.

وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب، إلى عدم تغير سعر المعدن عالميا، نتيجة إغلاق البورصات العالمية اليوم، وهو ثاني أيام العطلة الرسمية في تلك البورصات.

وكانت أسعار الذهب في مصر شهدت أمس ارتفاعا بقيمة 13 جنيهًا في الجرام الواحد، حيث ارتفع سعر الجرام عيار 21 من 705 جنيهات إلى 692 جنيها.