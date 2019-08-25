ارتفاع الخيار والبامية.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الفلفل الرومي والفلفل الحامي والخيار البلدي والبامية بين 50 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي بين 2 و4.5 جنيه، وسعر كيلو الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه، وسعر كيلو البامية بين 14 و20 جنيها.

واستقرت عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و4 جنيهات.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين جنيهين و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 25 و35 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين جنيهين و 4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و 4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين جنيهين و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البامية بين 14 و20 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.

التين برشومي بين 5 و8 جنيهات.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 17 و 25 جنيها.