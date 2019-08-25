ماذا حدث لأسعار الدولار مع بداية أول تعاملات بعد خفض الفائدة؟

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، وذلك في أول أيام تداول العملات بالبنوك بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة 1.5%.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية عند 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك التجاري الدولي، والتعمير والإسكان، والبركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 16.55 جنيه للشراء و16.65 للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

ووصلت أسعار الفائدة بالبنك المركزي بعد قرار الخفض إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.