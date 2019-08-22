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    تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي

    04:56 م الخميس 22 أغسطس 2019
    تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي

    أمريكا

    القاهرة- وكالات:

    تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة بشدة الأسبوع الماضي، مما يوحي بأن سوق العمل لا تزال قوية حتى في ظل تباطؤ الصناعة والمخاوف من أن يكون الاقتصاد في طريقه إلى ركود، بحسب وكالة رويترز.

    وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 12 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 209 آلاف طلب للأسبوع المنتهي يوم 17 أغسطس الجاري، وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة قدرها ألف طلب عن المعلن من قبل.

    وفاق التراجع التوقعات، حيث توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض عدد الطلبات إلى 216 ألفا في أحدث أسبوع.

    وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 500 طلب إلى 214 ألفا و500 طلب الأسبوع الماضي.

    اعانة البطالة الأمريكية سوق العمل الصناعة

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