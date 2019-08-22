لماذا انخفضت أسعار السمك البوري والبلطي بعد عيد الأضحي؟

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار السمك البلطي والبوري انخفاضا ملحوظا خلال الأيام الماضية بسوق الجملة، بسبب زيادة المعروض، بحسب ما ذكره عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي بنحو 9 جنيهات، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري 15 جنيها، خلال الأيام الماضية بسوق الجملة.

وأرجع عثمان، تراجع الأسعار إلى زيادة المعروض من البلطي والبوري بالأسواق مما نتج عنه انخفاض الأسعار.

وتابع، "بعد إجازة عيد الأضحي تحدث زيادة في المعروض مع عودة حركة العمل إلى طبيعتها بالأسواق وضخ كميات جديدة، بالإضافة إلى أن إنتاج المزارع يزداد من يونيو حتى نوفمبر وهو ما يسهم أيضا في زيادة المعروض، وبالتالي تتراجع الأسعار بالأسواق".

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، فإن سعر كيلو السمك البلطي، يتراوح خلال تعاملات اليوم الخميس بين 23 و26 جنيها، كما يتراوح سعر كيلو البوري بين 35 و45 جنيها.

وأضاف عثمان، أن أسعار الأسماك بسوق التجزئة تتفاوت على حسب المنطقة، وبحسب الحجم والجودة، ولكنها تراجعت بشكل عام خلال الأيام الماضية.

وكان سعر السمك البوري شهد ارتفاعا قبل عيد الأضحي بسبب نقص المعروض، وتوقع التجار أن تعود الأسعار إلى طبيعتها بعد موسم العيد، بحسب ما ذكروه لمصراوي في وقت سابق.