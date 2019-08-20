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    أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

    11:42 ص الثلاثاء 20 أغسطس 2019
    أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.
    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه.
    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:
    الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه.
    البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
    البصل بين 2 و3.5 جنيه.
    الفاصوليا بين 20 و30 جنيها.
    الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.
    الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
    الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
    الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
    الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
    البامية بين 12 و18 جنيها.

    أسعار الفاكهة:
    الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.
    العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.
    العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات.
    التين البرشومي بين 5 و10 جنيهات.
    الجوافة بين 4 و6 جنيهات.
    البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.
    المانجو العويس بين 14 و24 جنيها.
    المانجو البلدي 5 و10 جنيهات.

    سوق العبور أسعار الخضر أسعار الفاكهة

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