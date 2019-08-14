البورصة تواصل الاحتفال بعد عطلة العيد وترتفع 2.5% في تعاملات الأربعاء

كتب- محمد علاء الدين:

واصلت البورصة انتعاشتها، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في أولى الجلسات بعد العودة من عطلة عيد الأضحى، وسط استمرار أحجام تداول قوية، وحالة من التفاؤل والثقة بين المستثمرين.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.54% إلى مستوى 14541 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وارتفاع حجم تداولات السوق، وسط أجواء إيجابية.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.72%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.96%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم صافي شراء بنحو 2.407 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 2.097 مليار جنيه، و309.5 مليون جنيه على التوالي.

وسجلت قيمة التداول بدون الصفقات والسندات نحو مليار و35.8 مليون جنيه.

وقال أحمد زكريا مدير الاستثمار بشركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية، لمصراوي، إن أداء البورصة خلال تعاملات اليوم يدعو إلى التفاؤل بعد حجم التداولات الكبيرة والذي تجاوز مليار جنيه.

وأرجع زكريا الارتفاع الذي أغلقت عليه البورصة إلى عدة أسباب منها استعادة المستثمرين للثقة في سوق المال بفضل نجاح اكتتاب شركة فوري، والأداء الجيد للسهم في أول يوم تداول الخميس الماضي، بالإضافة إلى توافر سيولة مالية تقترب من 10 مليارات جنيه بعد تنفيذ صفقة استحواذ فيون على أسهم الأقلية في شركة جلوبال تليكوم.

وأضاف أن نتائج الأعمال الجيدة لكثير من الشركات عن فترة النصف الأول من العام الجاري والتي تم الإعلان عنها خلال الأيام الأخيرة مثل طلعت مصطفى، والعديد من البنوك ساهم في ارتفاع البورصة اليوم، فضلا عن أن الكثير من الأسهم المتداولة وصلت إلى قيمة أقل من قيمتها الاسمية لها خلال الفترة الماضية، وبالتالي كان لابد أن تعاود الارتفاع.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 2.16%، إلى مستوى 14180 نقطة، بدعم من التوقعات بخفض أسعار الفائدة قريبا، وبداية التداول على سهم فوري، وتنفيذ عدد من الصفقات الكبيرة، وتوافر سيولة جديدة لدى المستثمرين.