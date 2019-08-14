رحلة "الهبوط الكبير" لمعدل البطالة خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

كشفت وزارة التخطيط عن تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى مستوى لم يشهده منذ سنوات، حيث سجل 7.5% مقابل 8.1% خلال الربع الأول، ومقابل 9.9% في الربع المماثل في 2018.

ومن بين ما يستهدفه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أن تصل نتائج الإصلاح إلى المواطنين، عبر توفير فرص العمل وتحسين الدخل، وهو ما انعكس على معدل البطالة بالتراجع خلال السنوات الأخيرة خاصة مع المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة.

ويرصد مصراوي عبر الإنفوجرافيك التالي تطور معدل البطالة خلال فترة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في السنوات الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التخطيط.