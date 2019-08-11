شروط وتفاصيل الفائدة على حسابات التوفير في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة

كتبت- منال المصري:

تقدم 3 بنوك عامة في مصر هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة، نوعًا واحدًا من حسابات التوفير لعملائها.

ويصدر البنك لكل عميل بطاقة خصم مباشر على حساب التوفير بهدف تمكينه من السحب أو الإيداع من ماكينات الصراف الآلي على مدار 24 ساعة.

وتطلب البنوك بعض الأوراق البسيطة لفتح الحساب مثل صورة من الرقم القومي سارية وتشترط البنوك تدوين الوظيفة على الرقم القومي أو تقديم شهادة إثبات دخل من جهة العمل حسب تعليمات إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويضع كل بنك حدًا أدنى لفتح حساب التوفير، ورسوم فتح الحساب، كما يقر كل بنك رسومًا إدارية على حسابات التوفير كل 3 أشهر يتم خصمها أوتوماتيكيا من حساب العميل، وفي حال عدم وجود أموال بالحساب يتم إغلاقه.

واتجهت البنوك العامة منذ العام الماضي إلى تقسيم حساب التوفير إلى شرائح مختلفة تتباين بينهم نسبة الفائدة وذلك على غرار البنوك الخاصة، لتخفيف أعباء الفائدة.

وتربط البنوك نسبة الفائدة على حساب التوفير حسب حجم الشريحة، وكلما زادت قيمة الحساب دخل في الشريحة الأعلى ليستفيد بنسبة فائدة أعلى.

وتتباين نسبة الفائدة داخل الشريحة الواحدة حسب دورية صرف العائد.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل وشروط حسابات التوفير في البنوك الثلاثة العامة:

1-البنك الأهلي المصري:

يبدأ الحد الأدنى لفتح حسب التوفير بداية من ألف جنيه، ولا يقر البنك أَي فائدة على حساب التوفير الأقل من 3 آلاف جنيه وينقسم الحساب إلى 4 شرائح هي:

• الشريحة الأولى بداية من 3001 جنيه إلى 5 آلاف جنيه: تعطي فائدة شهرية 8.6%، أو ربع سنوية 8.7%، أو نصف سنوية 8.8%، أو سنوية 9%.

• الشريحة الثانية من 5001 جنيه إلى 100 ألف جنيه: تعطي فائدة شهرية 9.3%، أو ربع سنوية 9.4%، أو نصف سنوية 9.5%، أو سنوية 9.75%.

• الشريحة الثالثة من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه: تعطي فائدة شهرية 10%، أو ربع سنوية 10.1%، أو نصف سنوية 10.25%، أو سنوية 10.5%.

• الشريحة الرابعة من 500 ألف جنيه وأكثر: تعطي فائدة شهرية 10.7%، أو ربع سنوية 10.8%، أو نصف سنوية 10.95%، أو سنوية 11.25%.

2- بنك مصر:

يروج بنك مصر لفتح حساب التوفير حاليًا عبر إعفاء العملاء الجدد من سداد مصاريف فتح حسابات التوفير الجديدة، وذلك حتى نهاية أبريل 2020، بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء البنك.

ويبلغ الحد الأدنى لفتح حساب التوفير في بنك مصر 1500 جنيه، ولا يقر البنك أي فائدة على حساب التوفير إذا قل الرصيد الموجود به عن هذا المبلغ، وتنقسم الحسابات إلى 5 شرائح:

• الشريحة الأولى من 1500 جنيه حتى 5 آلاف جنيه: تبلغ الفائدة 8.5% سنويا على الحساب بعائد يصرف شهريا، و8.75% بدورية عائد يصرف كل ثلاثة أشهر، و8.875% بعائد يصرف كل 6 أشهر، و9% مع صرف العائد كل سنة.

• الشريحة الثانية من 5 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه: تتراوح الفائدة عليها بين 9% سنويا على الحساب بعائد يصرف شهريا، و9.25% بدورية عائد يصرف كل ثلاثة أشهر، و9.375% بعائد يصرف كل 6 أشهر، و9.5% مع صرف العائد كل سنة.

• الشريحة الثالثة من 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه: تتراوح الفائدة عليها بين 9.5% سنويا على الحساب بعائد يصرف شهريا، و9.75% بدورية عائد يصرف كل ثلاثة أشهر، و9.875% بعائد يصرف كل 6 أشهر، و10% مع صرف العائد كل سنة.

• الشريحة الرابعة من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه: تتراوح الفائدة عليها بين 10% على الحساب بعائد يصرف شهريا، و10.25% بدورية عائد يصرف كل ثلاثة أشهر، و10.375% بعائد يصرف كل 6 أشهر، و10.5% مع صرف العائد كل سنة.

• الشريحة الخامسة من 500 ألف جنيه إلى أكثر: تتراوح الفائدة عليها بين 10.5% على الحساب بعائد يصرف شهريا، و10.75% بدورية عائد يصرف كل ثلاثة أشهر، و10.875% بعائد يصرف كل 6 أشهر، و11% مع صرف العائد كل سنة.

3-بنك القاهرة:

يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب ألف جنيه ولا يقر أي فائدة على الشريحة التي تقل عن 5001 جنيه وينقسم الحساب إلى 4 شرائح.

• الشريحة الأولى: من 5001 جنيه إلى 100 ألف جنيه: تبلغ الفائدة 6.75% سنويا على العائد الشهري، أو 7% على العائد ربع السنوي، أو 7.25% على العائد نصف السنوي، أو 7.5% على العائد السنوي.

• الشريحة الثانية: من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه: تتراوح الفائدة بين 8% سنويا على العائد الشهري، و8.5% على العائد ربع السنوي، و9% على العائد نصف السنوي، و9.5% على العائد السنوي.

• الشريحة الثالثة: من مليون جنيه وحتى مليوني جنيه: تتراوح الفائدة بين 9.5% على العائد الشهري، و10% على العائد ربع السنوي، و10.5% على العائد نصف السنوي، و11% على العائد السنوي.

• الشريحة الرابعة: أكثر من مليوني جنيه: تبلغ الفائدة 11.5% على العائد الشهري، و12% على العائد ربع السنوي، و12.5% على العائد نصف السنوي، و13% على العائد السنوي.