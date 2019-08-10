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استقرار أسعار المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم

11:38 ص السبت 10 أغسطس 2019
استقرار أسعار المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم

الأسماك

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الأسماك بسوق العبور، خلال تعاملات اليوم السبت، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 32 و35 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري بين 50 و58 جنيها، دون تغير عن أسعار الأمس.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، ليتراوح بين 90 و190 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

وظل سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا، اليوم، بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

أسعار المأكولات البحرية سوق العبور السمك البلطي

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