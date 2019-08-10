البنوك تغذي ماكينات الصراف الآلي بالنقدية استعدادا لعيد الأضحى

كتبت - منال المصري:

بدأت البنوك اتخاذ الاستعدادات القصوى لإجازة عيد الأضحى بتغذية ماكينات الصراف الآلي ATM بكامل طاقاتها من العملات النقدية، بحسب ما قاله مسؤول بالجهاز المصرفي ، لمصراوي.

وتعد ATM ذراع البنوك في تقديم الخدمات المصرفية السحب والإيداع لعملائها على مدار 24 ساعة وخاصة في أيّام الإجازات الرسمية مثل الأعياد التي تشهد إغلاق جميع فروع البنوك على مدار أيام متتالية.

وأعلن البنك المركزي الأربعاء الماضي تعطيل العمل بالبنوك بداية من غدا الأحد حتى يوم الثلاثاء بمناسبة عيد الأضحى على أن تعاود البنوك استئناف أعمالها وفتح أبوابها للعملاء بداية من يوم الأربعاء المقبل.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك بدأ في تطبيق خطة الاستعداد لإجازة عيد الأضحى بتغذية ماكينات الصراف الآلي بالنقدية اللازمة على مدار 24 ساعة بهدف إتاحة خدمة السحب والإيداع للعملاء في ايّام إغلاق البنوك أبوابها.

وأشار إلى أن البنك يضع خطة في تغذية ماكينات الصراف الآلي على مستوى المحافظات المختلفة بتغذيتها من النقدية مرة أو أكثر في اليوم بحسب المنطقة والكثافة السكانية ودرجة الإقبال على ماكينات الصراف الآلي.

وأكد أبو الفتوح أن البنك يرتب جولات مكوكية على مدار أيّام الإجازة لتفقد ماكينات الصراف الآلي للتأكد من سلامتها وعدم خروجها عن تقديم الخدمة وتوافر النقدية اللازمة بالماكينات.

ويمتلك البنك الأهلي أكبر عدد ماكينات صراف آلي منتشرة على مستوى الجمهورية، تصل إلى 5 آلاف ماكينة، تقدم خدمات السحب والإيداع لعملائها دون مصاريف أو لغير عملائها من عملاء البنوك الأخرى مقابل خصم رسوم طفيفة استخدام الماكينة.

وأوضح وليد ناجي مدير الفروع والتجزئة المصرفية في أحد البنوك الخاصة أن البنوك تركز على تغذية ماكينات الصراف الآلي على مدار إجازة العيد حرصا من البنوك على استمرار تقديم البنوك للخدمات المصرفية.

وأشار إلى أن كل بنك يحدد تغذية ماكينات الصراف الآلي سواء بواسطة شركة نقل الأموال مع موظفين من البنوك أو الاعتماد فقط على مدير كل فرع بالمنطقة تولي تغذية الماكينة حسب كل حالة وطبيعة الإقبال على الماكينات.

وقال ناجي، إن بعض البنوك تواصل فتح فروعها في الإجازة ولكن في الفنادق الكبرى والنوادي فقط، وذلك حرصا من البنك على التواصل مع عملائهم.