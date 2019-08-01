أرباح "جهينة" تتراجع 25% خلال النصف الأول من 2019

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع صافي أرباح شركة جهينة للصناعات الغذائية، خلال النصف الأول من عام 2019، بنسبة 24.7%، ليسجل 179.6 مليون جنيه مقابل 238.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت القوائم المالية المرسلة من الشركة للبورصة، اليوم الخميس، ارتفاع إيرادات الشركة خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو 2019 لتسجل 3.8 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 8.6%.

وقالت شركة جهينة، في تقريرها عن نتائج أعمال النصف الأول من العام، إن قطاع الألبان احتل صدارة إيرادات الشركة بنسبة 47%، ويليه قطاع الزبادي بنسبة 26%، حيث ارتفعت إيرادت القطاعين خلال الستة شهور الأولى من العام بنسبة 8% و16% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقالت الشركة، إن إدارتها فضلت الإحجام عن استعراض التحليلات لأداء القطاعات التشغيلية في ظل مناخ شديد التنافسية، وذلك انطلاقا من التزام الإدارة بالحفاظ على مصالح المساهمين.

وأوضحت الشركة، أنها استطاعت المحافظة على ريادتها لسوق الألبان والعصائر على الرغم من التحديات التي لا يزال يواجهها القطاع على مستوى القوى الشرائية.

وحققت الشركة نموا في مبيعات الربع الثاني من العام بنسبة 4.5% مقارنة بنفس الفترة من 2018، لتصل إلى 2 مليار جنيه وبصافي ربح 108 ملايين جنيه خلال الربع، لكنها قالت إن معدلات نمو السوق كانت أقل من المتوقع مما يعكس عدم تعافي الشريحة الأكبر من المستهلكين، بحسب البيان.

وقالت الشركة، إنها لا تزال تراقب ما يحدث من تغيرات في نمط القوى الشرائية، وفي نفس الوقت تواصل الاهتمام بالابتكار والتجديد للحفاظ على ريادة السوق.