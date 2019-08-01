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    أرباح جلوبال تليكوم ترتفع إلى 26 مليون دولار في 6 أشهر

    01:29 م الخميس 01 أغسطس 2019
    أرباح جلوبال تليكوم ترتفع إلى 26 مليون دولار في 6 أشهر

    جلوبال تليكوم

    كتبت- شيماء حفظي:

    ارتفعت أرباح شركة جلوبال تليكوم القابضة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل 26 مليون دولار مقابل 0.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2018.

    وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة المرسلة للبورصة، اليوم الخميس، انخفاض إجمالي إيرادات التشغيل إلى مليار و338.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل مليار و393 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، بنسبة تراجع 3.9%.

    بينما ارتفع ربح التشغيل بالشركة خلال فترة الستة شهور الأولى من العام الجاري (يناير- يونيو) إلى 345.2 مليون دولار مقابل 304.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 13.4%، وذلك مع تراجع إجمالي مصروفات التشغيل بنسبة 8.7% إلى 993.6 مليون دولار.

    وتملك فيون 57.7% من أسهم جلوبال تليكوم، والتي تعمل بشبكات الهواتف المحمولة بالجزائر وباكستان وبنجلاديش، ووصل عدد عملائها إلى أكثر من 102 مليون عميل.

    جلوبال تليكوم أرباح الشركات

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