ارتفاع الليمون وتراجع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 6 أصناف من الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بالعبور بين 50 قرشا و5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين.

وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 3.75 و4.75 جنيه، وسعر كيلو البامية بين 11 و17 جنيها، وسعر كيلو الليمون البلدي بين 15 و30 جنيها.

وفي المقابل، تراجع سعر كيلو الطماطم 25 قرشا، ليتراوح بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 3.75 و4.75 جنيه.

البصل بين 2.4 و3.4 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

البامية بين 11 و17 جنيها، بزيادة جنيهين.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 15 و30 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

الكانتالوب بين 2 و4.5 جنيه.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الخوخ البلدي العريشي بين 4 و9 جنيهات.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و30 جنيها.