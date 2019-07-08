في إطار "زيرو جمارك"..الإفراج عن سيارات بـ 3.7 مليار جنيه في يونيو

القاهرة – مصراوي:

قال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، في بيان اليوم الإثنين، إن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال يونيو الماضي بلغ نحو 3.7 مليار جنيه، تم تحصيل 957 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

وأوضح تقرير تلقاه وزير المالية، إنه تم الإفراج عن 7.1 ألف سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها نحو ملياري جنيه خلال يونيو الماضي، الشهر السادس لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي ما تم سداده لاستيراد هذه السيارات من ضرائب ورسوم بلغ نحو 518 مليون جنيه، وأن جزءًا كبيرًا من هذه السيارات استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير التي تنص على إعفاءات وتخفيضات جمركية على واردات مصر من السيارات.

وأوضح أنه تم إعفاء هذه السيارات من سداد أكثر من 700 مليون جنيه.

وأشار التقرير، إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1769 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعي بقيمة 895 مليون جنيه خلال يونيو الماضي، وتم تحصيل 205 ملايين جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 54 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 870 رسالة قطع غيار سيارات خلال يونيو الماضي بقيمة 819 مليون جنيه، وتم تحصيل 106 ملايين جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 23 مليون جنيه.