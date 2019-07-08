غدا.. مصر تشارك في منتدى باريس السنوي الدولي المالي

كتب- مصطفى عيد:

يغادر وفد من وزارة المالية، اليوم الاثنين، القاهرة، متوجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس، لحضور "منتدى باريس السنوي الدولي المالي لعام 2019"، الذي تعقده منظمة Paris Europlace" لإدارة أسواق المال، خلال يومي غدٍ الثلاثاء، وبعد غدٍ الأربعاء، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

وقالت المالية إن هذا المنتدى يُعد بمثابة منصة حوارية، عالية المستوى، حول آخر التطورات على الساحة المالية الدولية.

ويعرض الوفد، خلال المنتدى، التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي بدأت تُؤتي ثمارها، حيث تجاوزت معدلات النمو 5.6%، وتراجعت معدلات العجز بالموازنة العام الماضي إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب البيان.

كما استمر الاتجاه التنازلي للدين العام ليصل إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً على تحقيق المستهدف من الفائض الأولي ليبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعرض الوفد أيضا خلال المنتدى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمار بتهيئة البيئة المواتية عبر حوكمة الإجراءات وميكنتها وتيسيرها في ظل خطة الدولة للتحول الرقمي، وما تُوفره المشروعات القومية الكبرى من فرص استثمارية واعدة لكبرى الشركات العالمية.

كما يعرض جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيعها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي من خلال العمل على إتاحة حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية، وفقا للبيان.

ويشارك الوفد، خلال المنتدى، في عدة موائد مستديرة مع رؤساء عدد من البنوك الدولية مثل بنك "بي إن بي باريبا"، وبنك التنمية الأفريقي، ويلتقى مع عدد من مسئولي صندوق النقد العربي، ونائب رئيس البنك الدولي.

كما سيحضر الوفد عددًا من الاجتماعات والندوات التي تتعلق بالتنمية، والأسواق الناشئة، والمرتبطة بتغيير المناخ والسياسات المالية، ويستعرض المستجدات المتعلقة بالاقتصاد المصري، والتطورات الاقتصادية والمالية، ويتبادل وجهات النظر والخبرات مع صنَّاع القرار والمستثمرين في مجالات التعاون المشتركة.

ويعقد الوفد على هامش المنتدى، لقاءات مع عدد من الشخصيات البارزة في مقدمتهم وزير المالية الفرنسي برونو لي مير، وأوجستين دي رومان المدير التنفيذي لمجموعة "ADP" ورئيس منظمة "Paris Europlace"؛ لبحث سبل دعم التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

كما سيتم استعراض مؤشرات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الأخرى المتعلقة بأسواق المال الناشئة، وتعزيز فرص الاستثمارات طويلة الأجل، وتوجيه أسواق المال متنوعة الاستثمار نحو الشمول المالي، وفقا للبيان.

ويُوفر المنتدى منصة لحوار مثمر يضم عددًا من رواد أسواق المال بأفريقيا وآسيا وإقليم الشرق الأوسط؛ بهدف تعزيز أواصر الصلة بين نظرائهم بأسواق المال الأوروبية، حيث يضم أكثر من 2000 ممثل لشركات الاستثمار الدولية والوسطاء الماليين ورواد الأعمال المؤثرين في أسواق المال.