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    أسعار الدولار تتراجع في بنكي الأهلي ومصر بنهاية تعاملات اليوم

    04:57 م الأحد 07 يوليه 2019
    أسعار الدولار تتراجع في بنكي الأهلي ومصر بنهاية تعاملات اليوم

    دولار

    كتبت- دينا خالد:

    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي الأهلي ومصر، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

    وتراجع سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر، قرشا واحدا، إلى 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

    واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنك البركة عند 16.58 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك قناة السويس، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.59 جنيه للشراء و16.69 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار البنك الأهلي بنك مصر الجنيه المصري

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