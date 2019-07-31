أسعار الذهب العالمية تستقر قبل قرار المركزي الأمريكي

القاهرة- وكالات:

استقرت أسعار الذهب العالمية دون تغير يذكر اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يخفض صناع السياسات أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية.

وبحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا إلى حد كبير عند 1431.07 دولار للأوقية (الأونصة)، بحسب وكالة رويترز.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1442.90 دولار للأوقية، وفقًا للوكالة.