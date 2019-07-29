المالية: 660 مليار جنيه قيمة الحصيلة الضريبية في العام المالي الماضي

كتب- أحمد السيد:

قال وزير المالية إن الحصيلة الضريبة ارتفعت خلال العام المالي الماضي، بنسبة 17%، حيث وصلت إلى 660 مليار جنيه مقابل 566 مليار جنيه خلال العام المالي 2017-2018.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الحصيلة الضريبية اليوم الاثنين، إن الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية وصلت خلال العام المالي الماضي إلى 517 مليار جنيه، لتحقق نسبة 101% من المستهدف للعام.

وأشار إلى الحصيلة الضريبية من الجهات غير سيادية وصلت بذلك إلى 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، مقابل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017-2018.

وسجلت الحصيلة الضريبية من الجهات السيادية 142 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 152 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، بسبب انخفاض حصيلة الضريبة على عائد الأذون والسندات مقارنة بتقديرات الموازنة في ضوء إجراءات خفض أعباء الدين، وفقا للوزير.

وذكر أن حصيلة ضريبة الدخل بلغت خلال العام المالي الماضي نحو 351 مليار جنيه، بنسبة نمو 15.3%، كما بلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة نحو 309 مليارات جنيه، بنسبة نمو 18.1%.