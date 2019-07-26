زيادة الفاصوليا وتراجع المانجو.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور في أسبوع
القاهرة – مصراوي:
ارتفعت أسعار الكوسة والفاصوليا والخيار البلدي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسوق العبور.
ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، تراجعت أسعار المانجو العويس اليوم إلى ما بين 15 و 25 جنيها بانخفاض 5 جنيهات مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البصل بين 2 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 3 و 6 جنيهات، بزيادة جنيه.
الفاصوليا بين 15 و 27 جنيها بزيادة 6 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و 3 جينهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4جنيهات بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.
الملوخية بين 2 و 3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 و 3.5 جنيه، بزيادة جنيه.
البامية بين 11 و17 جنيها.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و24 جنيها، بزيادة 6 جنيهات.
كانتالوب بين 3 و 6 جنيهات بزيادة 50 قرشا.
بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.
مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.
مانجو عويس 15 و 25 جنيها بتراجع 5 جنيهات.
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