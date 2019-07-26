زيادة الفاصوليا وتراجع المانجو.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار الكوسة والفاصوليا والخيار البلدي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسوق العبور.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، تراجعت أسعار المانجو العويس اليوم إلى ما بين 15 و 25 جنيها بانخفاض 5 جنيهات مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و 6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 15 و 27 جنيها بزيادة 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و 3 جينهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4جنيهات بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الملوخية بين 2 و 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و 3.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البامية بين 11 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و24 جنيها، بزيادة 6 جنيهات.

كانتالوب بين 3 و 6 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 15 و 25 جنيها بتراجع 5 جنيهات.