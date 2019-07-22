البنك الأهلي: إعفاء شهداء الجيش والشرطة من مديونياتهم تقديرا لتضحياتهم

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، لمصراوي، إن البنك يعفي منذ فترة، شهداء الجيش والشرطة من مديونياتهم لدى البنك، تقديرا لتضحياتهم في سبيل حماية البلاد.

وجاءت تصريحات أبوالفتوح لمصراوي، بعد تداول خطاب منسوب للبنك الأهلي، على مواقع التواصل الاجتماعي، موجه لأسرة أحد شهداء الشرطة، للمطالبة بسداد قرض شخصي كان الشهيد، قد حصل عليه من البنك.

وقال أبوالفتوح إن "البنك الأهلي يثمن ويقدر التضحيات التي يقدمها هؤلاء الأبطال للحفاظ على الوطن وحمايته".

وأشار إلى أن البنك يقوم بتسوية هذه المديونيات وإسقاطها وإعفاء الورثة من سدادها، وإصدار براءة ذمة فور التقدم بإخطار للبنك من جانب الورثة، "فضلا عن تبرع البنك لصندوق الشهداء كواجب حتمي ووفقا لمسئوليته تجاه أبناء وأهالي الشهداء".