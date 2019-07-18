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    أسعار الدولار تصعد ببنكي التجاري الدولي وكريدي أجريكول في آخر التعاملات

    04:59 م الخميس 18 يوليو 2019
    أسعار الدولار تصعد ببنكي التجاري الدولي وكريدي أجريكول في آخر التعاملات

    أسعار الدولار

    القاهرة- مصراوي:

    ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي التجاري الدولي وكريدي أجريكول، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوى التعاملات الصباحية، بينما استقر سعره في 8 بنوك أخرى.

    وزاد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي قرشا واحدا إلى 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

    كما ارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا أيضا في بنك كريدي أجريكول، ليسجل 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

    وسجل سعر الدولار في بنكي البركة، وقناة السويس 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار صرف الدولار بنك التجاري الدولي بنك كريدي أجريكول

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