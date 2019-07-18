بنك مصر يفتتح مركزين لخدمات تطوير الأعمال بالسادات ودمياط الجديدة

كتبت- منال المصري:

افتتح بنك مصر مركزين لخدمات تطوير الأعمال، في إطار المبادرة القومية "رواد النيل" بفرعي السادات ودمياط الجديدة، بحسب بيان من البنك اليوم الخميس.

وقال البنك إن مراكز خدمات تطوير الأعمال تهدف إلى دعم رواد الأعمال وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي.

يأتي المركزين الجديدين ضمن خطط بنك مصر المستقبلية للتوسع في إنشاء مراكز تطوير الأعمال داخل فروعه المختلفة، حيث يتم الآن التجهيز لافتتاح مركزا آخر لتطوير الأعمال بالأقصر، وذلك استكمالا لمشاركة البنك الفاعلة في المبادرة القومية "رواد النيل" التي يرعاها البنك المركزي المصري، بحسب البيان.

وقالت لبني هلال إن "البنك المركزي يولي اهتماما خاصا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال من خلال عدة إجراءات تضمنت إطلاق مبادرة "رواد النيل" التي تؤكد على دور القطاع المصرفي في دعم النشاط الابتكاري للشباب واحتضان الشركات الناشئة.

وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إنه "تم اختيار مواقع مراكز خدمات تطوير الأعمال بمدينتي السادات ودمياط الجديدة بناءً على خطة مدروسة وفقا لخريطة لتوطين الفرص الاستثمارية، وذلك في إطار المساهمة بفاعلية في مبادرة "رواد النيل".

وأضاف "وكذلك تقديم الخدمات غير المالية من خلال كوادر متميزة ومدربة تساعد رواد الاعمال في التغلب على التحديات التي تواجه مشروعاتهم مثل إعداد دراسات الجدوى، وتصميم وتسويق المنتج، والهيكل الإداري والقيام بدور حلقة الوصل بين الشركات ورواد الأعمال وسلاسل الإمداد والسوق المحلية والتصدير".