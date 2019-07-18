صعد بـ"البركة".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك البركة قرشا واحدا إلى 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الإسكندرية، والتجاري الدولي عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.