  • عاجل:بداية الانخفاض.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    صعد بـ"البركة".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    10:39 ص الخميس 18 يوليه 2019
    صعد بـ"البركة".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

    وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك البركة قرشا واحدا إلى 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

    بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنكي الإسكندرية، والتجاري الدولي عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار بنك البركة بنك مصر البنك الأهلي المصري

    الخبر التالى:

    برنت يرتفع وخام البترول الأمريكي يواصل خسائره بعد ارتفاع مخزون المنتجات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان