البنك الأهلي: 73% نموا بمحفظة التمويل العقاري ضمن مبادرة المركزي في عام

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري في بيان اليوم الأربعاء، إن إجمالي محفظة التمويل العقاري بالبنك ضمن مبادرة البنك المركزي وصلت إلى أكثر من 7 مليارات جنيه منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية يونيو 2019، وذلك مقابل 4.1 مليار جنيه في يونيو 2018 بمعدل نمو 73% من قيمة التمويل القائم.

وكان البنك المركزي أطلق مبادرة للتمويل العقاري في فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين.

وكان البنك المركزي قرر في فبراير الماضي إيقاف دعم مبادرة التمويل العقاري بعد ما ضخت البنوك تمويلات تجاوزت 20 مليار جنيه بفائدة مدعمة لمحدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل.

وأعلن المركزي أن وزارة المالية تتولى دعم فائدة مبادرة التمويل العقاري بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري من فبراير الماضي لمحدودي الدخل فقط وإيقاف المبادرة على شريحة متوسطي وفوق متوسطي الدخل.

وتجاوز عدد المستفيدين من تلك المبادرة للعملاء من محدودي الدخل في البنك الأهلي المصري 68 ألف عميل في نهاية يونيو الماضي مقابل 38 ألف عميل في يونيو 2018 بمعدل نمو 79%، بحسب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك.

وقال هشام عكاشة إن البنك يستهدف من المشاركة بقوة في تلك المبادرة توفير مسكن آمن واستثمار جيد، بالإضافة إلى إتاحة كافة سبل التيسير على المواطنين وبشكل خاص من محدودي الدخل، والتوسع والاستثمار في منظومة التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي.

وأضاف أن مشاركة البنك في المبادرة تأتي في إطار استراتيجيته المستمرة في تنفيذ خطط الدولة التي تهدف لتنمية الاقتصاد القومي ودعم المواطن المصري في المقام الأول، ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين، وكذا تنفيذا لسياسة البنك المركزي في ترسيخ مبدأ الشمول المالي.

وذكر عكاشة أن البنك الاهلي يضع نشاط التمويل العقاري ضمن أولوياته من خلال دعم تلك المحفظة منتهجا منظومة متكاملة يتم من خلالها دراسة الفئات الأكثر احتياجا، وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبي احتياجاتهم، وهو ما أهل البنك للحصول على المركز الأول في منظومة التمويل العقاري.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن من أهم العوامل التي ساعدت في تصدر البنك للمبادرة هو سياسة الانتشار التي ينتهجها في فروعه التي تغطي كافة محافظات الجمهورية لتقديم كافة الخدمات المصرفية.

وأضاف أن هذه العوامل تتضمن أيضا التطوير المستمر بإجراءات العمل وهو ما ساهم في تخفيض دورة العمل ووقت وجهد العملاء والوصول الى أكبر شريحة من العملاء، كما عمل البنك على تيسير كافة طرق الدفع لأقساط العملاء الشهرية من خلال قنوات الدفع الإلكترونية.

وذكر أبو الفتوح أنه سبق للبنك الأهلي إنشاء ثلاث وحدات مستقلة خاصة بالتمويل العقاري بمناطق السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، والمنطقة الصناعية بالمنيا، بالإضافة إلى تخصيص عدد من الفروع الموزعة بمختلف أنحاء الجمهورية للتعامل مع برنامج الإسكان الاجتماعي.

كما أنشئ البنك قطاعات متخصصة بالمركز الرئيسي مدعومة بعناصر بشرية مدربة وعلي أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية لسرعة إنجاز ملفات التمويل العقاري خاصة من فئة محدودي الدخل، بحسب أبو الفتوح.