وزير الصناعة يشارك في قمة أعمال تجمع الكوميسا نيابة عن السيسي

القاهرة – مصراوي:

يشارك وزير التجارة والصناعة، في فعاليات معرض وقمة أعمال تجمع الكوميسا Source 21 وفي إطار أسبوع كينيا التجاري الثالث والذى يعقد خلال الفترة من 17-21 يوليو الجاري، نيابة عن الرئيس السيسي، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

ويشارك في القمة، رؤساء كينيا وموريشيوس ونائب رئيس دولة سيشيل وممثلين عن الدول الأعضاء بالكوميسا الإحدى والعشرين، ومائتي عارض من المنطقة.

وقال الوزير إن قمة أعمال تجمع الكوميسا تناولت موضوعات مستقبل التجمعات الاقتصادية الأفريقية وسبل نفاذ المنتجات الأفريقية للسوقين الإقليمي والعالمي وتعزيز سلاسل التوريد الأفريقية، وتقليل الحواجز التجارية الإقليمية ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل التوريد الإقليمية.

وأشار الوزير إلى أن القمة تناقش أيضًا مستقبل التصنيع في أفريقيا إلى جانب موضوعات الحصة السوقية للقارة وتوافر العمالة المؤهلة للصناعة والاتفاقيات التجارية المساندة للصناعة، وسبل تعزيز تنافسية المنتجات الافريقية على المستوين الإقليمي والعالمي.

وأوضح الوزير، أنه سيتم عقد اجتماع مائدة مستديرة حول الصناعة في أفريقيا لبحث سبل نفاذ المنتجات الأفريقية للأسواق الإقليمية وبناء العلامات التجارية الافريقية وتحقيق التكامل بين الأسواق الأفريقية، ودور التصنيع المستدام في تعزيز التجارة البينية الإقليمية بدول تجمع الكوميسا ودور القطاع الخاص في تحقيق تكامل سلاسل التوريد الإقليمية.