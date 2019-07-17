أسعار الدولار تتراجع في بنكي البركة وأبو ظبي الإسلامي ببداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بنكي البركة وأبو ظبي الإسلامي، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، فيما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس، قرشين، إلى 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك البركة، قرشا واحدا، إلى 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وانحفض سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي قرشا واحدا، إلى 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنكي الإسكندرية، والتجاري الدولي عند 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.