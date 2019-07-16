300 جنيه أقصى زيادة لرئيس الشركة.. تعليمات في البترول بعدم إقرار علاوات إلا بموافقتها

كتب- محمد سامي:

أرسلت الهيئة العامة للبترول، خطابا إلى رؤساء مجالس إدارات 23 شركة استثمار بترولية، تطلب منهم فيه عدم إقرار أي علاوات أو زيادة بالأجور والبدلات إلا بعد العرض على الهيئة والحصول على موافقتها بعد العرض على وزارة البترول والثروة المعدنية.

كما طلبت الهيئة من رؤساء الشركات في الخطاب، ضرورة التأكيد على الحدود القصوى للعلاوات الدورية، وعلى أن يكون الحد الأقصى لعلاوة رئيس الشركة 300 جنيه مع عمل تدرج لوظائق الإدارة العليا فقط دون المساس بوظائف المستوى الأول فأقل.

وأكدت الهيئة أن هذه التعليمات تأتي في ضوء التوجيهات الصادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن مراعاة هذه الضوابط بالشركات التابعة للهيئة.

وتضمنت الشركات التي وجهت الهيئة الخطاب إلى رؤسائها ميدور، وبتروجت، وخدمات البترول البحرية، وخدمات البترول الجوية، والحفر المصرية، وأموك، وإنربك، وأكبا، وصان مصر، والسهام، وبترومنت، وابروم، وميدتاب، وثروة، وبتروسيف، وروهربمبن.

كما شملت هذه الشركات المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر، وابيسكو، وبتروسبورت، والسويس لمهمات السلامة، وايفاكو،والتيوب، ومهارات الزيت والغاز.