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    ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    10:38 ص الإثنين 15 يوليو 2019
    ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    أسعار الأسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق العبور، ليتراوح بين 39 و43 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي جنيهين، ليتراوح بين 50 و66 جنيها.

    وتراجع سعر كيلو السمك البوري، جنيها واحدا، ليتراوح بين 39 و43 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو الكابوريا،

    اليوم، ليتراوح بين 30 و140 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو

    السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا.

    واستقر سعر كيلو الفليه البلطي

    ليتراوح بين 30 و90 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الأسماك السمك البلطي سوق العبور

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