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    ارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    11:06 ص الأحد 14 يوليه 2019
    ارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    أسعار الأسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو السمك البوري، جنيهًا واحدًا، خلال تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح بين 39 و44 جنيهًا، مقارنة بمستوايات أمس.

    وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيهًا.

    واستقر سعر كيلو سمك المكرونة السويسي، اليوم، بين 50 و64 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البلطي بين 38 و42 جنيهًا.

    واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الأسماك السمك البوري سوق العبور

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