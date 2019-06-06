رئيسة "الضرائب العقارية": يمكن للممولين تقسيط سداد الضريبة عن 2019

كتب- مصطفى عيد:

قالت سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، إنه يمكن للممولين تقسيط الضريبة العقارية المستحقة لعام 2019 على دفعتين، بحيث يتم سداد القسط الأول قبل نهاية يونيو الحالي، والقسط الثاني قبل نهاية ديسمبر المقبل، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأضافت سامية حسين أنه يمكن لمن لم تتحدد قيمة الضريبة المستحقة على وحداتهم، سداد مبلغ تحت الحساب، لحين التقدير الضريبى النهائي، بعد معرفة القيمة التقريبية من خلال الوحدات المماثلة المجاورة.

أشارت إلى أنه يجب على ملاك الوحدات السكنية المعفاة، التي يتم تقديرها بأقل من مليوني جنيه، وتُمَّثل سكنا خاصا، أن يتقدموا بطلب للحصول على الإعفاء.

وذكرت سامية حسين أنه يمكن معرفة قيمة الضريبة العقارية المطلوب سدادها من خلال استيفاء "نموذج بيانات" عبر الموقع الإلكترونى: http://enquiry.rta.gov.eg، وهناك مركز اتصال رئيسى بخط تليفون مباشر وأربعة خطوط فرعية برقم: 0235317323؛ للرد على كل الاستفسارات.

وأوضحت أنه تم تطوير 150 مأمورية، واستحداث مقرات جديدة حيث يمكن سداد الضريبة العقارية من خلال مصلحة الخزانة العامة، وثلاثة منافذ "كرفانات" بشرم الشيخ، ورأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، ومنفذين في مرسى مطروح، ومنفذين بالعين السخنة، ومنفذ ببرج العرب بالإسكندرية.

وقالت سامية حسين إنه تم السماح لملاك العقارات الكائنة بمحافظة البحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، والساحل الشمالي، الذين يقيمون بالقاهرة بسداد الضريبة المستحقة عليهم، نقدًا أو بشيكات بالمقر الرئيسي لمصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة.