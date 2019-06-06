البترول: الإسراع في تنفيذ 13 مشروعا لخطوط نقل الوقود ورفع طاقة التخزين

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول في بيان اليوم الخميس، إنه يجري حاليا الإسراع بتنفيذ 10 مشروعات جديدة لخطوط نقل المنتجات البترولية والغاز، و3 مشروعات لزيادة طاقات التخزين في مناطق الدلتا، وصعيد مصر، والقاهرة الكبرى، والعاصمة الإدارية الجديدة، والسويس، والعين السخنة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات تصل إلى نحو 5.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى حوالي 646 مليون دولار، وتدخل جميعها الخدمة تباعا خلال عام 2019.

وذكرت الوزارة أن هذه المشروعات تسهم في رفع كفاءة نقل إمدادات الوقود للمحافظات وتغذية محطات الكهرباء، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة، وتحقيق طفرة في البنية الأساسية تعود بالنفع على كافة محافظات مصر.

وأكدت الوزارة أهمية الاستمرار في تنفيذ توسعات جديدة بالبنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين الوقود وتطويرها ورفع كفائتها، وإضافة طاقات جديدة إليها.

وأشارت إلى أهمية تنفيذ وتطوير شبكات خطوط نقل المنتجات البترولية والغاز ومشروعات زيادة سعات تخزين المنتجات البترولية وتطوير الموانىء، انطلاقا من كونها أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة لتأمين إمدادات الوقود للمستهلكين بالسوق المحلي، وتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول.

وقالت الوزارة إنه يجري أيضا حاليا تشغيل المرحلة الثانية من مشروع تسهيلات تخزين وتداول المنتجات البترولية بميناء سوميد بالسخنة والذي يشمل 3 صهاريج لتخزين المازوت بسعة إجمالية 105 آلاف متر مكعب.

وأضافت أن تشغيل هذه المرحلة يمثل إضافة جديدة لمشروع سوميد الحيوي الذي تعمل أولى مراحله بكفاءة عالية منذ العام الماضي لاستقبال البوتاجاز وتخزينه من خلال رصيف بحري جديد بالميناء ليصل إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع بمرحلتيه إلى نحو 415 مليون دولار.

كما يجري تنفيذ مشروع محطة سونكر بالعين السخنة ويشمل 6 صهاريج لتخزين السولار والبوتاجاز بسعة 250 ألف متر مكعب، وخطين لنقلهما بتكلفة استثمارية 220 مليون دولار، بالإضافة إلى تنفيذ 4 صهاريج جديدة للسولار والبنزين بشركة السويس لتصنيع البترول بتكلفة حوالي 55 مليون جنيه، بحسب الوزارة.