"مميكن" .. ما هي فروع البنوك الإلكترونية وكيف تعمل؟

كتبت- منال المصري:

أثار إعلان البنك الأهلي المصري عن افتتاح فرع بنكي مميكن، الذي يعد أول بنك يطلق فروع إلكترونية، انتباه المشاهدين عن ما هي الفروع المميكنة والغرض منها.

وتعمل الفروع الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات المصرفية للعميل مثل الفروع التقليدية، ولكن بشكل إلكتروني سهل وبسيط ودون وجود موظفين وهو ما يحتاج من البنوك تزويد هذه الفروع ببنية تكنولوجية كاملة وحديثة وعدد من الشاشات الالكترونية وماكينات الصراف الآلي.

وتتيح الفروع الإلكترونية مساعدة مسؤول خدمة العملاء عبر خاصية الفيديو كونفرنس، أو فيديو كول لتقديم كافة المساعدات في حال طلب العميل المساعدة أثناء تنفيذ العملية المصرفية.

يبدأ العميل في الدخول الفرع الإلكتروني والجلوس أمام ماكينة متصلة بالإنترنت المرتبط بسيستم البنك ثم يختار الخدمة المصرفية المطلوبة من على الشاشة ويبدأ اتباع تنفيذ الخطوات مرحلة تلو الأخري حتي الإنتهاء من تنفيذ الخدمة.

ويستطيع العميل إذا تعثر طلب التواصل مع موظف خدمة العملاء إلكترونيا بالصوت والصورة من خلال طلب كود محدد.

مزايا وأهداف الفروع الالكترونية:

1- الفرع مزود بعدد من ماكينات الصراف الآلي وشاشات كمبيوتر بأعلى تقنية تكنولوجية لإجراء العميل خدمات مصرفية على حسابه دون وجود موظف خدمة العملاء.

2- تقديم كافة الخدمات المصرفية المختلفة بشكل إلكتروني مثل فتح حساب توفير أو إصدار دفتر شيكات أو تحويل رصيد أو الإستعلام عن الرصيد أو خدمة السحب والإيداع في الوقت الراهن.

وقريبا سيتم إتاحة خدمات إصدار شهادة إدخارية أو إصدار محفظة ذكية وغير ذلك من الخدمات الأخرى.

3- توفير الوقت والجهد مقارنة بحجم الزحام في الفروع التقليدية.

4- ترغيب العميل في التعامل مع الخدمات المصرفية إلكترونيا بدلا من الفروع التقليدية.

5- تستهدف شريحة محددة من المجتمع الذين يميلون إلى استخدام التكنولوجيا وهذه الشريحة في انتشار ولذلك تسعى البنوك لجذبها.

6- تعمل الفروع الإلكترونية على مدار الأسبوع من الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساءا لتفي باحتياجات وتطلعات العملاء الذين يفضلون الحصول على الخدمات باستخدام الوسائل الإلكترونية .

7- لايوجد موظفين خدمة عملاء بالفرع ولكن الفرع مزود بخدمة الفيديو كول للاتصال بموظف خدمة العملاء في اَي وقت وإرشادهم لكيفية إنهاء معاملاتهم المصرفية.

8- تقدم طلبات الحصول على بعض الخدمات المصرفية للعملاء الجدد.

9- ماكينات الصراف التفاعلي "ITM"، حيث يمكن للعميل السحب والإيداع النقدي بأكثر من الحدود اليومية المسموحة من خلال ماكينات الـ "ATM" التقليدية.

10- إمكانية إيداع الشيكات المسحوبة على البنك .

ويخطط الجهاز المصرفي التوسع في إطلاق فروع إلكترونية تعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات المصرفية المختلفة الكترونيا دون وجود موظف خدمة العملاء وذلك تواكبا مع اتجاه الدولة والبنك المركزي في ميكنة المدفوعات.