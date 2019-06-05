الريال السعودي عند 4.45 جنيه.. أسعار 7 عملات عربية وأجنبية اليوم
كتبت- دينا خالد:
سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء، 16.73 جنيه للشراء و17.83 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.
وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.45 جنيه للشراء و 4.48 جنيه للبيع.
وسجل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أمام الجنيه 18.66 جنيه للشراء و 18.83 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري 21.10 جنيه للشراء و21.30 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 54.9 جنيه للشراء و55.38 جنيها للبيع.
وسعر الدرهم الإماراتي 4.55 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع.
وسجل سعر الريال القطري عند 4.34 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.
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