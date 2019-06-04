بنك ناصر يقدم مساعدات بقيمة 42 مليون جنيه للمستحقين خلال شهر رمضان

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن بنك ناصر الاجتماعي قدم إعانات وزكاة بقيمة 42 مليون جنيه للمستحقين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من الأموالي التي تلقتها لجان الزكاة التابعة للبنك.

وأضافت الوزارة في بيانها، إن هذه اللجان ﺗﻘوم ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﺻدﻗﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت وإﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة.

كما وزع البنك أكثر من 179 ألف كرتونة مواد غذائية بقيمة إجمالية تزيد عن 14 مليون جنيه في كافة محافظات الجمهورية خلال رمضان، بحسب الوزارة.

وقال شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، إن البنك اتخذ كافة الاستعدادات وسخّر كافة الإمكانات اللازمة لمساعدات الأسر الأكثر احتياجا خلال الشهر المبارك، حيث تم تنظيم موائد الرحمن في معظم المحافظات بقيمة إجمالية 4.5 مليون جنيه استفاد منها 46 ألف مواطن.

وأضاف فاروق، أن الهدف الأساسي للبنك هو الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والعمل على مساعدتهم بشكل مؤسسي مستدام من خلال تقديم مساعدات بقيمة 2.7 مليون جنية للأسر الأكثر احتياجا للمساهمة في سد احتياجاتها المعيشية.