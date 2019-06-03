تراجع الكوسة والباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور
كتبت- دينا خالد:
تراجعت أسعار الكوسة والباذنجان، بينما ارتفعت أسعار الفلفل الرومي والحامي، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوح سعر الطماطم بين 2 و5 جنيهات، والبطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، والبصل بين 2 و3 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و5 جنيهات.
البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
البصل بين 2 و3 جنيهات.
الكوسة بين 2 و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الملوخية بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البسلة 15 جنيهًا بزيادة جنيه.
القلقاس بين 5 و9 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 29 و35 جنيها.
كانتالوب بين 3 و6 جنيهات.
بطيخ (4 : 6 كيلوات) بين 12 و18 جنيها.
خوخ بلدي عريشي بين 3 و7 جنيهات.
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