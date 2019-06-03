  • عاجل:بيان جديد لدار الإفتاء: نحن الجهة الوحيدة لإعلان موعد عيد الفطر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هشام عشماوي الاحتجاجات في السودان نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    تراجع الكوسة والباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور

    11:16 ص الإثنين 03 يونيو 2019
    تراجع الكوسة والباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور

    الخضار

    كتبت- دينا خالد:

    تراجعت أسعار الكوسة والباذنجان، بينما ارتفعت أسعار الفلفل الرومي والحامي، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وتراوح سعر الطماطم بين 2 و5 جنيهات، والبطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، والبصل بين 2 و3 جنيهات.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2 و5 جنيهات.

    البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

    البصل بين 2 و3 جنيهات.

    الكوسة بين 2 و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

    الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات.

    الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

    الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

    الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

    الملوخية بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

    الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

    البسلة 15 جنيهًا بزيادة جنيه.

    القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 29 و35 جنيها.

    كانتالوب بين 3 و6 جنيهات.

    بطيخ (4 : 6 كيلوات) بين 12 و18 جنيها.

    خوخ بلدي عريشي بين 3 و7 جنيهات.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة البطاطس سوق العبور الطماطم

    الخبر التالى:

    ارتفاع البلطي والبوري والمكرونة.. أسعار السمك اليوم في سوق الجملة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان