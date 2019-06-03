تراجع الكوسة والباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الكوسة والباذنجان، بينما ارتفعت أسعار الفلفل الرومي والحامي، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر الطماطم بين 2 و5 جنيهات، والبطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، والبصل بين 2 و3 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5 جنيهات.

البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 2 و3 جنيهات.

الكوسة بين 2 و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البسلة 15 جنيهًا بزيادة جنيه.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 29 و35 جنيها.

كانتالوب بين 3 و6 جنيهات.

بطيخ (4 : 6 كيلوات) بين 12 و18 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و7 جنيهات.