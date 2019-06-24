4 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار الأمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 و4 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوقالعبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 3 و4 جنيهات.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و5 جنيهات.

الملوخية بين جنيهين و 4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البامية بين 9 جنيهات و15 جنيها.

القلقاس بين 5 و 9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 20 و30 جنيها.

كانتالوب بين جنيهين و4.5 جنيه.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و9 جنيهات.

مانجو عويس بين 20 و30 جنيها.