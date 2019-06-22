الطماطم ترتفع.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو الطماطم، بنحو 75 قرشا، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار الأمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و3.75 جنيه، والبطاطس بين 3 و4 جنيهات، والبصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه، بارتفاع 75 قرشا.

البطاطس بين 3 و4 جنيهات.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و 4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه.

البامية بين 9 جنيهات و15 جنيها.

القلقاس بين 5 و 9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 30 و40 جنيها،.

كانتالوب بين 2 و4.5 جنيه.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و9 جنيهات.

مانجو عويس بين 20 و30 جنيها.