تراجع أسعار سمك البلطي والبوري والمكرونة بسوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، اليوم السبت جنيها واحدًا مقارنة بأسعار الأمس، ليتراوح اليوم بين 33 و35 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بنحو 5 جنيهات ليتراوح بين 50 و65 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 39 و43 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و140 جنيها، واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و180 جنيهًا.