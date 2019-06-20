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    أسعار الدولار تتراجع أمام الجنيه في 7 بنوك مع بداية التعاملات

    10:47 ص الخميس 20 يونيو 2019
    أسعار الدولار تتراجع أمام الجنيه في 7 بنوك مع بداية التعاملات

    الدولار

    القاهرة – مصراوي:

    تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 7 بنوك عاملة في مصر مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بينما استقر سعر بيعه في 3 بنوك أخرى عند نفس أسعار نهاية تعاملات الأمس.

    وانخفض سعر الدولار في بنوك الأهلي ومصر والبنك العربي الأفريقي قرشين مع نهاية التعاملات إلى 16.67 جنيه للشراء و16.77 جنيه للبيع.

    وانخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس قرشا، إلى 16.68 جنيه للشراء و16.78 جنيه للبيع.

    وتراجع سعر العملة في بنك كريدي أجريكول، 4 قروش، إلى 16.68 جنيه للشراء، و16.78 جنيه للبيع.

    وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي قرشين، إلى 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيع.

    وتراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية 4 قروش، ليصل إلى 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيع.

    وانخفض سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي، قرشين إلى 16.71 جنيه للشراء، بينما استقر سعر بيعه عند 16.81 جنيه.

    واستقر سعر العملة الأجنبية في بنك التعمير والإسكان عند 16.69 جنيه للشراء و16.79 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأجنبية ثابتا في بنك البركة عند 16.70 جنيه للشراء و16.80 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار البنك العربي الأفريقي بنك قناة السويس بنك كريدي أجريكول
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