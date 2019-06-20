اليوم.. التنظيم والإدارة يطلق موقعا إلكترونيا لمعرفة مدى استحقاق الترقية

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان اليوم الخميس، إنه سيطلق مساء اليوم موقعا إلكترونيا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة يمكنهم من خلاله معرفة مدى استحقاقهم للترقية في أول يوليو المقبل.

كما يمكن للموظف من خلال الموقع معرفة المستوى الوظيفي المسكن عليه في 2 نوفمبر 2016، وهو تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وفقا للجهاز.

وأهاب جهاز التنظيم والإدارة بكافة الجهات الحكومية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية بتسوية أوضاع موظفيها قبل 30 يونيو الجاري.

وكان صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أصدر قرارا رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بحسب بيان سابق من الجهاز اليوم.

ونص القرار على أن يحدد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقا للوضع في 2 نوفمبر 2016، استنادا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.

ويرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2019 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقا لجدول مرفق بالقرار اعتبارا من أول يوليو المقبل، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.

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